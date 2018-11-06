Прокуратура оголосила підозру поліцейському, який збив у Києві велосипедиста і втік

Поліцейський був за кермом автомобіля нетверезий, коли збив пенсіонера на велосипеді в Солом'янському районі Києва

Прокуратура Києва оголосила підозру поліцейському, який 29 жовтня в Солом'янському районі столиці збив пенсіонера на велосипеді та втік з місця аварії. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що винуватцем аварії виявився інспектор сектору фізичної охорони Подільського райвідділу Управління поліції охорони. Встановлено, що він перебував за кермом автомобіля "Шкода Октавіа" у стані алкогольного сп’яніння. Водій рухався по проїзній частині вул. Уманської, коли збив велосипедиста, який рухався в попутному з автомобілем напрямку.

"Після цього, не зупиняючись, водій поїхав з місця ДТП, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції. Внаслідок ДТП потерпілий (пенсіонер, 1953 року народження) отримав тяжкі тілесні ушкодження: садна, забої обличчя та відкритий перелом лівої ноги", - повідомили в прокуратурі.

Наразі затриманому оголошено підозру та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває досудове розслідування.

Поліцейському інкримінують злочин за двома кримінальними статтями: порушення ПДР, що завдало шкоди потерпілому (ч. 2 ст. 286 ККУ) та залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 ККУ).

Нагадаємо, 16 вересня у Чернівцях автомобіль патрульної поліції збив пішохода. Потерпілий внаслідок отриманих травм помер. Поліцейські забрали з машини, якою збили пішохода, відеореєстратор. Наразі призначено експертизу щодо того, чи було відео з моменту аварії видалене з реєстратора.