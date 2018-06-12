Прокуратура оголосила понад 40 підозр членам "самооборони" оккупированого Криму

Прокуратура Криму вирішує питання про оголошення членів "Самооборони Криму" у міжнародний розшук

Прокуратура Автономної Республіки Крим станом на 12 червня оголосила більше сорока підозр членів "самооборони" Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК.

Зазначено, підозри їм оголосили в рамках одного провадження по статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 12 червня 2018 року, прокуратурою АРК та Головним управлінням Національної поліції в АР Крим, в рамках кримінального провадження за фактами незаконного позбавлення волі українських активістів, повідомляється про підозру ще двом учасникам "самооборони" Криму.

Як повідомив прокурор АРК Гюндуз Мамедов, у правоохоронців є незаперечні докази провини членів "самооборони".

"Деякі з підозрюваних вже знаходяться в державному розшуку, однак, в окремих випадках, ми будемо наполягати на оголошенні їх також в міжнародний розшук", - сказав Мамедов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація після анексії Криму захопила до 90% від загальних рибальських ресурсів України в Чорному морі.