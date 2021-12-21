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Прокуратура кваліфікувала тортури активіста в Криму як військовий злочин

Автор: Дмитрий Кузнецов

Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала кримінальне провадження за фактом затримання та тортур окупантами кримськотатарського активіста. Справа кваліфікована як військовий злочин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру АР Крим та міста Севастополя.

Зазначається, що 17 грудня кримінальну справу було порушено за фактами незаконного затримання та порушення недоторканності житла кримськотатарського активіста окупаційною владою.

Однак після встановлення фактів застосування до активіста тортур електричним струмом під час затримання, прокуратура розпочала кримінальну справу за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни).

"Незаконне ув'язнення осіб, застосування до них тортур і нелюдського поводження прямо заборонені статтею 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни і є військовим злочином", - підкреслили в прокуратурі.

Нагадаємо, наприкінці листопада в Сімферополі біля будівлі кримського гарнізонного військового суду був затриманий координатор "Кримської солідарності" Ділявер Меметов і журналіст Абдулли Сейдаметова.

Зазначимо, 25 листопада голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликав Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар.

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КримПрокуратура