Прокуратура АРК повідомила про підозру причетним до арешту українських моряків

Прокуратура АРК оголосила про підозру п’ятьом підконтрольним Кремлю суддям та прокурорам

Прокуратура Автономной Республики Крым объявила о подозрении пятерым подконтрольным Кремлю судьям и прокурорам за нарушение прав захваченных украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, этим лицам инкриминируют нарушение законов и обычаев войны в отношении военнопленных.

"Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков - бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление, что не имеет срока давности", - заявил прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Прокурор напомнил, что украинские военные моряки имеют статус военнопленных согласно ст. 4 Конвенции об обращении с военнопленными, 1949 г. (Третья Женевская конвенция) и подпадают под ее защиту.

Напомним, ранее сообщалось, что под руководством Военной прокуратуры Южного региона Украины семи военнослужащим Российской Федерации было сообщено о подозрении из-за атаки на украинские корабли и экипаж в Керченском проливе.

25 ноября Россия атаковала украинские корабли в районе Керченского пролива, в результате чего были захвачены три украинских судна и 24 моряка. Из-за таких действий РФ в 10 областях Украины сроком на 30 дней было введено военное положение. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявлял об угрозе полномасштабной войны с РФ.