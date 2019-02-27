Прокуратура АРК повідомила про підозру причетним до арешту українських моряків

Фото: Гюндуз Мамедов (ark.gp.gov.ua)

Прокуратура АРК оголосила про підозру п’ятьом підконтрольним Кремлю суддям та прокурорам

Прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила про підозру п’ятьом підконтрольним Кремлю суддям і прокурорам за порушення прав захоплених українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу відомства.

Зокрема, цим особам інкримінують порушення законів та звичаїв війни стосовно військовополонених.

"Підозрювані, які в порушення законів України та міжнародного права війни затримали та судили українських моряків – колишні українські судді та прокурори. Вони не тільки зрадили свою країну і почали обслуговувати державу-окупанта, а й вчинили воєнний злочин, який не має строку давност", - заявив прокурор АРК Гюндуз Мамедов.

Прокурор нагадав, що українські військові моряки мають статус військовополонених згідно ст. 4 Конвенції про поводження з військовополоненими, 1949 р. (Третя Женевська конвенція) і підпадають під її захист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під керівництвом Військової прокуратури Південного регіону України семи військовослужбовцям Російської Федерації було повідомлено про підозру через атаки на українські кораблі і екіпаж у Керченській протоці.

25 листопада Росія атакувала українські кораблі в районі Керченської протоки, в результаті чого були захоплені три українські судна і 24 моряки. Через такі дії РФ в 10 областях України строком на 30 днів було введено військове положення. Крім того, президент України Петро Порошенко заявляв про загрозу повномасштабної війни з РФ.