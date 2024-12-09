Прокопенко отреагировал на гибель начальника Еленовской колонии "ДНР"

Денис Прокопенко вспомнил последние слова Евсюкова: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!"

По словам Прокопенко, каждое слово Евсюкова вернулось ему в тротиловом эквиваленте.

"Поиск и наказание преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов - важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур", - отметил Прокопенко.

Прокопенко подчеркнул, что враг должен испытывать постоянную опасность. Не только на линии фронта, но и в тылу. Пройдет год, два или десять, но палачам украинских военнопленных обязательно придется отвечать за свои поступки.

"Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53 наших собратьев в Еленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен - взорвать безоружных людей во сне. Возмездие будет не мгновенным. Однако оно неотвратимо" , - заявил Прокопенко.