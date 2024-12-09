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Прокопенко отреагировал на гибель начальника Еленовской колонии "ДНР"

Понедельник 09 декабря 2024 16:29
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Прокопенко отреагировал на гибель начальника Еленовской колонии "ДНР" Фото: Денис Прокопенко отреагировал на гибель Евсюкова (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Сегодня, 9 декабря, во временно оккупированном Донецке погиб начальник Еленовской колонии "ДНР" Сергей Евсюков. В частности, причастный к массовому убийству украинских военных в июле 2022 года на временно оккупированной части Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командира бригады "Азов" Дениса Прокопенко.

Денис Прокопенко вспомнил последние слова Евсюкова: "Еще раз крикните Слава Украине, я подыму войска и вкатаю всех в асфальт! Нет такой страны как Украина!"

По словам Прокопенко, каждое слово Евсюкова вернулось ему в тротиловом эквиваленте.

"Поиск и наказание преступников, которых невозможно привлечь к ответственности в формате международных трибуналов - важнейшая задача для украинского государства и его силовых структур", - отметил Прокопенко.

Прокопенко подчеркнул, что враг должен испытывать постоянную опасность. Не только на линии фронта, но и в тылу. Пройдет год, два или десять, но палачам украинских военнопленных обязательно придется отвечать за свои поступки.

"Мы никогда и никому не простим подлое убийство 53 наших собратьев в Еленовке, которых противник не смог победить на поле боя, и все, на что он оказался способен - взорвать безоружных людей во сне. Возмездие будет не мгновенным. Однако оно неотвратимо" , - заявил Прокопенко.

Напомним, сегодня утром, 9 декабря, в центре временно оккупированного Донецка раздался взрыв. В городе взорвался автомобиль с людьми.

Россияне заявили, что автомобиль принадлежал начальнику Еленовской колонии "ДНР" Сергею Евсюкову. Он погиб.

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Летом 2022 года россияне организовали взрыв в колонии в Еленовке, где находились украинские военнопленные, в том числе защитники "Азовстали". Согласно заявлениям российской стороны, в результате взрыва погибли более 50 украинских военных.

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