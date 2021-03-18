З виробників вакцин знімуть відповідальність: комітет ВР підтримав доопрацьований закон

Верховній раді рекомендують схвалити закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроект №5247.
"Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання №5247", - сказано у повідомленні.
Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, що зареєстровані під зобов’язання для екстреного медзастосування.
Документ доповнили нормою про те, що медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів здійснювалось відповідно до затвердженої інструкції.
Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.
Закон буде діяти протягом чотирьох років.
Окрім того, Кабмін у місячний строк має розробити і впровадити порядок здійснення компенсацій.
Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради доручив Міністерству охорони здоров'я доопрацювати цей проект закону.
Як писало РБК-Україна, на початку тижня у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №5247.