З виробників вакцин знімуть відповідальність: комітет ВР підтримав доопрацьований закон
Верховній раді рекомендують схвалити закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроект №5247.
"Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання №5247", - сказано у повідомленні.
Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, що зареєстровані під зобов’язання для екстреного медзастосування.
Що змінили у доопрацьованому законі
Документ доповнили нормою про те, що медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів здійснювалось відповідно до затвердженої інструкції.
Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.
Закон буде діяти протягом чотирьох років.
Окрім того, Кабмін у місячний строк має розробити і впровадити порядок здійснення компенсацій.
Нагадаємо, раніше профільний комітет Ради доручив Міністерству охорони здоров'я доопрацювати цей проект закону.
Як писало РБК-Україна, на початку тижня у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроект №5247.