З виробників вакцин знімуть відповідальність: комітет ВР підтримав доопрацьований закон

Верховній раді рекомендують схвалити закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроект №5247.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

"Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Верховній раді прийняти за основу і в цілому законопроект щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов’язання №5247", - сказано у повідомленні.

Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин та імунобіологічних препаратів від COVID-19, що зареєстровані під зобов’язання для екстреного медзастосування.

Що змінили у доопрацьованому законі

Документ доповнили нормою про те, що медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів здійснювалось відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Окрім того, Кабмін у місячний строк має розробити і впровадити порядок здійснення компенсацій.