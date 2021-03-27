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З виробників COVID-вакцин зняли відповідальність: закон набрав чинності

Автор: Юлія Струк

Відсьогодні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільнили від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Чинності набрав відповідний закон.

Документ вчора був опублікований у виданні "Голос України".

Він набрав чинності на наступний день після оприлюднення. Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Цей документ звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Крім того, і медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому урядом.

Крім того, Кабінет міністрів у місячний термін повинен розробити і ввести порядок компенсацій.

Нагадаємо, цей закон Верховна рада схвалила в ході позачергового засідання 14 березня.

Як писало РБК-Україна, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, такий крок необхідний для отримання Україною певних видів вакцин за механізмом COVAX.

Він підкреслив, що за наслідки відтепер відповідатиме не виробник, а держава Україна.

Крім того, Степанов раніше заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин. Прийняти таке рішення може Кабінет міністрів.

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