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З виробників COVID-вакцин зняли відповідальність: що це значить для українців

Автор: Юлія Струк

Верховна рада прийняла закон, яким виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення звільняють від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. Йдеться про доопрацьований законопроект №5247.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 236 парламентаріїв.

Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Крім того, й медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Крім того, Кабмін в місячний термін повинен розробити й впровадити порядок здійснення компенсацій.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, такий крок необхідний для отримання Україною певних видів вакцин за механізмом COVAX.

Він підкреслив, що за наслідки відтепер відповідатиме не виробник, а держава Україна.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет Ради з питань здоров'я нації доручав Міністерству охорони здоров'я доопрацювати документ.

Підкреслимо також, Степанов раніше заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин. Прийняти таке рішення може Кабінет міністрів.

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