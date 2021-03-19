З виробників COVID-вакцин зняли відповідальність: що це значить для українців

"За" проголосували 236 парламентаріїв.

Закон звільняє виробників від відповідальності за наслідки застосування вакцин і імунобіологічних препаратів від COVID-19, зареєстрованих під зобов'язання для екстреного медзастосування.

Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про отримання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

Крім того, й медичні працівники звільняються від відповідальності за можливі наслідки, якщо застосування вакцин або інших імунобіологічних препаратів відбувалося відповідно до затвердженої інструкції.

Однак у разі настання таких наслідків держава забезпечує компенсаційні виплати в порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Закон буде діяти протягом чотирьох років.

Крім того, Кабмін в місячний термін повинен розробити й впровадити порядок здійснення компенсацій.