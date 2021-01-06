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Виробник вакцини може вийти з переговорів з Україною, - Медзакупки

Автор: Игорь Литвиненко

Державне підприємство "Медичні закупівлі" заявили, що один з виробників вакцини може вийти з переговорного процесу з Міністерством охорони здоров'я України. Причиною цього може стати затягування з відповіддю з боку МОЗ.

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Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сторінці "Медзакупок" в Facebook.

"Один з виробників попередив про можливий вихід з переговорів, бо надто довго чекав рішення МОЗ щодо закупівлі (переговори велися з вересня, фіналізація документів відбулася в 3-й декаді грудня, з тих пір жодної інформації від МОЗ виробник не отримав)", - заявили в держпідприємстві.

"Медказупках" додали, що у МОЗ немає чіткості в переговорах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов допустив можливе відсторонення від закупівлі вакцини від коронавіруса держпідприємство "Медзакупки". У відповідь на підприємстві заявили, що здатні забезпечити закупівлю COVID-вакцини.

Також повідомлялося, що в "Медзакупках" заявили про блокування роботи державного підприємства . ДП звернулося до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я.

Прогноз погоди
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