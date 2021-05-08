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Виробник Pfizer заявив про відмову низки країн від закупівель вакцини

Автор: Артур Родивилов

Країни з низьким і середнім рівнем доходу вважали за краще не замовляти вакцину, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech. Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що забезпечити рівний доступ до вакцин від COVID-19 у світі не вдається.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лист виконавчого директора Pfizer Альберта Бурлі.

За його словами, він також звертався до країн із середнім і низьким рівнем доходу, щоб переконати їх зарезервувати дози вакцини, оскільки поставка була обмежена, але вони відмовилися.

"Ми звернулися до всіх країн з проханням розмістити замовлення, щоб ми могли виділити для них дози. Фактично держави з високим рівнем доходу зарезервували більшу частину доз", - написав Бурла.

Він зазначив, що Pfizer і BioNTech використовують багаторівневу модель ціноутворення. Країни з середнім рівнем доходу мають платити вдвічі менше, ніж країни з високим, а країни з низьким рівнем доходу можуть купити препарат за собівартістю.

Цього року Pfizer і BioNtech планують поставити 3 млрд доз вакцини в більш ніж 116 країн, 450 млн доз вже доставлені в країни. Він сподівається, що в країни із середнім і низьким рівнем доходу вдасться поставити понад 1 млрд доз.

Нагадаємо, наступного тижня американський регулятор планує дозволити застосування вакцини Pfizer / BioNTech для дітей від 12 років. Потрібне схвалення ця вакцина вже отримала в Канаді.

Додамо, в травні Україна мають отримати партію вакцини Pfizer. Очікується, що вакцину привезуть в Україну до 20 травня.

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