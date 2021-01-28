Походження COVID: експерти ВООЗ закінчили карантин у Китаї та приступили до вивчення

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка прибула до китайського міста Ухань для дослідження походження коронавірусу, завершили свій карантин. Вони вже приступили до своєї роботи.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, міжнародна команда фахівців покинула готель, в якому проходила двотижневий карантин. Вона сіла в автобус і відправилася на польові роботи.

"Переходимо до наступного етапу роботи з командою місії ВООЗ і китайськими колегами", - написав у Twitter член команди Петер Дашак.

Нагадаємо, 13 фахівців ВООЗ приїхали в Ухань два тижні тому, відповідно до введених в КНР правил їх відразу ж відправили на карантин. Ще двох експертів Китай не пустив в країну через те, що в них виявили антитіла до COVID-19.

Також раніше учасник місії ВООЗ Фабіан Лендертц заявив, що немає мети знайти провину Китаю в появі коронавірусу, оскільки він міг виникнути в іншій країні. Він додав, що поки інформації про походження COVID-19 не надто багато.

Крім того, глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус привітав рішення Китаю про допуск експертів.