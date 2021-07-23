RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати, - голова ЦРУ

Автор: Анастасія Рокитна

У США розслідують походження коронавірусу, але остаточних висновків поки немає. Походження COVID-19 може так і не вдасться з'ясувати.

Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю радіо NPR.

За його словами, США так і не можуть зробити остаточний висновок, чи виник коронавірус в результаті НП в лабораторії, або в результаті природної передачі від інфікованої тварини до людини.

Голова розвідки США пояснив, що це розслідування не тільки стосується порятунку людей в світі, але і допоможе запобігти виникненню нових пандемій. При цьому Бернс дав ствердну відповідь на питання, чи можливо, що джерело поширення вірусу так і не вдасться з'ясувати.

"Це можливо. Можливо, як і багато інших речей, щодо яких ми ніколи не зможемо прийти до остаточного висновку", - сказав Бернс.

Нагадаємо, Китай відмовився співпрацювати з ВООЗ по новому етапу розслідування про COVID.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключали в ВООЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19ЦРУКитай