RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як проходить навчання українських військових у Британії: з'явилося відео

Фото: навчання українських військових (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Олександр Мороз

На навчанні у Великій Британії перебувають сотні українських військових. Вони отримують навички з управління сучасними реактивними системами залпового вогню та стрільби з легких гаубиць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що більш ніж 450 військових вже пройшли військову підготовку щодо застосування РСЗВ, які британський уряд поставляє в Україну. Крім того, бійці вчаться стріляти з 105-мм легких гармат L118.

Навчання проходять на півдні Англії в Солсбері за підтримки Нової Зеландії.

"Це підвищить їх боєздатність. Оскільки це гусенична машина, а їх ракетні системи колісні, це дасть їм більше маневреності, що сприятиме збереженню їх бойової сили", - зазначив капітан Королівської артилерії Джеймс Оліфант.

Нагадаємо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон запропонував програму, згідно з якою кожні 120 днів навчання проходитимуть до 10 тисяч українських військових.

Після цього стало відомо, в яких країнах і якою зброєю вчаться користуватися ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВеликобританія