Як проходить навчання українських військових у Британії: з'явилося відео

На навчанні у Великій Британії перебувають сотні українських військових. Вони отримують навички з управління сучасними реактивними системами залпового вогню та стрільби з легких гаубиць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Повідомляється, що більш ніж 450 військових вже пройшли військову підготовку щодо застосування РСЗВ, які британський уряд поставляє в Україну. Крім того, бійці вчаться стріляти з 105-мм легких гармат L118.
Навчання проходять на півдні Англії в Солсбері за підтримки Нової Зеландії.
"Це підвищить їх боєздатність. Оскільки це гусенична машина, а їх ракетні системи колісні, це дасть їм більше маневреності, що сприятиме збереженню їх бойової сили", - зазначив капітан Королівської артилерії Джеймс Оліфант.
Нагадаємо, раніше британський прем'єр Борис Джонсон запропонував програму, згідно з якою кожні 120 днів навчання проходитимуть до 10 тисяч українських військових.
Після цього стало відомо, в яких країнах і якою зброєю вчаться користуватися ЗСУ.
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