Як проходить навчання українських військових у Британії: з'явилося відео

Повідомляється, що більш ніж 450 військових вже пройшли військову підготовку щодо застосування РСЗВ, які британський уряд поставляє в Україну. Крім того, бійці вчаться стріляти з 105-мм легких гармат L118.

Навчання проходять на півдні Англії в Солсбері за підтримки Нової Зеландії.

"Це підвищить їх боєздатність. Оскільки це гусенична машина, а їх ракетні системи колісні, це дасть їм більше маневреності, що сприятиме збереженню їх бойової сили", - зазначив капітан Королівської артилерії Джеймс Оліфант.