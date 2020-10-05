У програмі медгарантій обсяг коштів на лікування онкозахворювань виріс на 70%

Обсяг коштів на лікування онкозахворювань у програмі медичних гарантій на цей рік зріс на 70% у порівнянні з 2019 роком. Онкологічні лікарні за контрактом з НСЗУ отримали загалом на 2 млрд гривень більше фінансування ніж торік.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я.

"За надання допомоги пацієнтам з онкологічними захворюваннями у квітні-вересні НСЗУ виплатила закладам понад 2 млрд грн. Зокрема, найбільше коштів отримали: Одеський обласний онкодиспансер - 148 млн грн, Київський обласний онкодиспансер - 123 млн грн, Дніпровський обласний клінічний онкодиспансер - 112 млн грн", - сказано у повідомленні.

З вересня поточного року в 4,7 раза збільшено тариф на діагностику та хіміотерапевтичне лікування онкозахворювань у дітей.

Безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням у межах програми медичних гарантій включає:

інструментальну та лабораторну діагностику,

проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару,

проведення радіотерапії та хіміотерапії у стаціонарних та амбулаторних умовах,

лікарські засоби з Національного переліку,

медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні,

психологічну підтримку.

Також пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, що централізовано закуповуються за кошти державного бюджету за різними держпрограмами.

"У програмі медичних гарантій наступного року стосовно лікування онкозахворювань НСЗУ пропонує збільшити тарифи на послуги з діагностики та лікування онкозахворювань", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у 2017 році у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що щорічно в Україні реєструють понад 130 тисяч нових випадків онкологічних захворювань.

Як писало РБК-Україна, медзакладам виплатили понад 4,4 млрд гривень за допомогу пацієнтам з CОVID-19.