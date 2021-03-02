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Программа "Гроші" програла Кличку у суді

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко виграв судовий позов до "Телерадіокомпанії "Студія 1+1". Рішення прийняв Подільський районний суд столиці.

Про це повідомляє офіційний сайт Кличка.

Позов про захист честі, гідності і ділової репутації мер Києва та співпозивач Дмитро Білоцерковець подали ще в серпні 2019 року після виходу в ефір "Студії 1+1" програми "Гроші" Олександра Дубінського, де була оприлюднена неправдива інформація.

"Наскільки ви пам’ятаєте, тоді проти мене була розгорнута широка кампанія з дискредитації. І я заявив, що захищатиму свою честь і гідність у суді. Тому й подав позов до суду на канал "1+1", який поливав мене брудом. Про наступ на свободу слова тут не йдеться", - заявив Віталій Кличко.

Розглянувши позов, суд постановив задовольнити його, зобов’язавши "Телекомпанію "Студія 1+1" спростувати неправдиву інформацію в ефірі програми "Гроші".

Також суд зобов’язав видалити програму, в якій була оприлюднена неправдива інформація, зі всіх інформаційних ресурсів телекомпанії та соціальних мереж, пов’язаних з нею.

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