Профилактика и лечение острых кишечных инфекций: что нужно знать

Кишечные инфекции передаются через зараженную пищу, воду, загрязненные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители содержатся в сырой еде, немытых фруктах и овощах.

Симптомы, при которых следует обратиться к врачу:

Сухость во рту и в горле.

Повышенная температура с диареей и рвотой.

Боли в животе.

Незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Профилактика ОКИ:

Мыть руки и продукты.

Не употреблять в пищу продукты, хранившиеся ненадлежащим образом.

Мыть фрукты и овощи перед приготовлением.

Соблюдать термическую обработку мяса и рыбы.

Ротавирусная инфекция

Ротавирус распространяется через грязные руки, загрязненные водоемы и поверхности. Находясь на поверхностях в течение недель ротавирус вызывает высокую температуру, рвоту и длительную диарею.

Симптомы ротавирусной инфекции:

Резкое повышение температуры.

Рвота и боли в животе.

Длительная диарея с водянисто-пенистым стулом.

Может появиться насморк и боль в горле.

Лечение ротавирусной инфекции включает симптоматическую терапию, поддержание водно-солевого баланса и дезинтоксикацию. Антибиотики не назначаются.

Соблюдение правил гигиены, и своевременное медицинское вмешательство помогут избежать осложнений и поддержать здоровье.