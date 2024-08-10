Профилактика и лечение острых кишечных инфекций: что нужно знать

Острые кишечные инфекции (ГКИ) - распространенное заболевание, которое особенно активизируется летом и может привести к серьёзным осложнениям, особенно у детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Кишечные инфекции передаются через зараженную пищу, воду, загрязненные руки и предметы быта. Чаще всего возбудители содержатся в сырой еде, немытых фруктах и овощах.
Ротавирус распространяется через грязные руки, загрязненные водоемы и поверхности. Находясь на поверхностях в течение недель ротавирус вызывает высокую температуру, рвоту и длительную диарею.
Лечение ротавирусной инфекции включает симптоматическую терапию, поддержание водно-солевого баланса и дезинтоксикацию. Антибиотики не назначаются.
Соблюдение правил гигиены, и своевременное медицинское вмешательство помогут избежать осложнений и поддержать здоровье.
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