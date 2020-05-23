Професійна спортсменка покінчила з собою: знайдено прощальне послання

Хана Кімура померла (ілюстративне фото: pixabay.com)

Хана Кімура страждала від важкої депресії

22-річна зірка соціальних мереж, а також відома спортсменка Хана Кімура пішла з життя 23 травня. Дівчина вчинила самогубство. Зірка The Stardom Wrestling мала справу з важкою депресією.

За день до цього користувачі мережі підняли хвилю занепокоєння через фотографії, які опублікувала дівчина в одному з профілів в соціальних мережах. На знімках у дівчини були порізані руки. Так дівчина показала, що хоче покінчити життя самогубством.

Причини депресії, найімовірніше, викликані знущанням в інтернеті після епізоду реаліті-шоу на Netflix, де вона посварилася з колегою по акторському складу. Шоу, яке транслювалося в Японії, виставило її як злодійку в цьому епізоді, в результаті чого вона отримала масу негативу і переслідувань від шанувальників шоу. Це, очевидно, призвело до сильної депресії.

У твіттері від Stardom йдеться: "Шанувальники Stardom, ми з великим жалем повідомляємо, що наша Хана Кімура померла. Будь ласка, виявляйте повагу, і тримайте свої думки та молитви з її родиною і друзями. Ми високо цінуємо вашу підтримку в цей важкий час".

Тривожні фотографії з порізаними руками Кімури були вже видалені. Дівчина написала також прощальний піст:

"Майже 100 відвертих думок кожен день. Я не могла заперечувати, що мені було боляче. Я вже мертва. Дякую, що подарували мені мати. Це було життя, в якому я хотіла бути коханою. Дякую всім, хто мене підтримував. Я люблю це. Я слабка, мені дуже шкода. Я більше не хочу бути людиною. Це було життя, в якому я хотіла бути коханою. Спасибі вам усім. Я люблю тебе. Прощавай", - написала Кімура в останній публікації.

Незадовго до своєї смерті знаменитість опублікувала ще кілька фотографій.

Хана Кімура (фото: twitter.com/hanadayo0903)

Варто відзначити, що Хана Кімура професійний борець, яка виступала за просування жіночої професійної боротьби. За свою нетривалу кар'єру вона зібрала 11 нагород.

Нагадаємо, що раніше у Росії підтвердили самогубство мільярдера.

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Автор: Анна Ярошенко