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Проїзд до Києва знову стане платним вже завтра: чи зміниться ціна

Фото: метро знову коштуватиме 8 гривень (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Проїзд у громадському транспорті знову стане платним з понеділка, 16 травня. Згідно з рішенням Київради, тарифи поки не змінюються

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Додаток "Київ Цифровий" вже відновив сервіси QR-квитків і транспортних карт, щоб користувачі могли придбати поїздки заздалегідь. Користувачі, у яких були проїзні на березень, 16 травня автоматично отримають проїзні на червень, а ті, у кого на 24 лютого були дійсні QR-квитки, отримають нові квитки в додатку. Термін дії квитків повністю відновиться - на 15 днів.

Київ поки не приймав рішення щодо підняття тарифів. "Тарифи на проїзд залишаються старі, ті, які були", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник

При цьому він допускає - місто може зіткнутися з вибором припинення роботи транспорту або підвищення тарифів.

"Ми в один момент зіткнемося з вибором або зупинити громадський транспорт, або піднімати ціну на проїзд. Можемо дійти і до такого варіанту", - резюмував Поворозник.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, столична влада скасувала плату за проїзд у комунальному транспорті. Водночас метрополітен використовувався в якості притулку.

Разова поїздка в метро, а також наземному транспорті Києва коштує 8 гривень.

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Київ