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Проект про блокування сайтів без рішення суду не має підтримки у сесійній залі, - Парубій

НовиниПолітика    09.07.2018 - 13:28
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Спікер повідомив про складність у підтримці проекту закону

Законопроект №6688, який передбачає блокування сайтів без рішення суду, не має підтримки у сесійній залі. Про це під час брифінгу повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій нагадав, що проект намагалися включити до порядку денного для розгляду та прийняття рішення, однак підтримки документ не мав.

"Попереднього тижня я поставив його до включення до порядку денного. Необхідної підтримки в залі немає. Станом на сьогодні, я бачу складність підтримці залом цього законопроекту", - повідомив очільник Ради.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ висловили стурбованість щодо законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері". В організації підкреслили, що прийняття цього закону може "поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті".

ОБСЄ закликала українських законодавців "серйозно переглянути текст законопроекту і збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне вираження і вільні ЗМІ".

СБУ підтримує прийняття законопроекту про блокування сайтів без рішення суду На саміті Україна-ЄС можуть відреагувати на наміри блокування сайтів в Україні
Темы: Закон про блокування сайтів    Теги публікації: Андрій Парубій, блокировка, сайт  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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