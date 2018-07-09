Проект про блокування сайтів без рішення суду не має підтримки у сесійній залі, - Парубій

Спікер повідомив про складність у підтримці проекту закону

Законопроект №6688, який передбачає блокування сайтів без рішення суду, не має підтримки у сесійній залі. Про це під час брифінгу повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Парубій нагадав, що проект намагалися включити до порядку денного для розгляду та прийняття рішення, однак підтримки документ не мав.

"Попереднього тижня я поставив його до включення до порядку денного. Необхідної підтримки в залі немає. Станом на сьогодні, я бачу складність підтримці залом цього законопроекту", - повідомив очільник Ради.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ висловили стурбованість щодо законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері". В організації підкреслили, що прийняття цього закону може "поставити під загрозу вільний доступ до інформації в Інтернеті".

ОБСЄ закликала українських законодавців "серйозно переглянути текст законопроекту і збалансувати проблеми безпеки з правом громадян на вільне вираження і вільні ЗМІ".