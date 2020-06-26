Ці продукти допоможуть зберегти молодість: включіть їх у раціон

Експерт дала поради про те, що обов'язково потрібно включити в раціон для омолодження
У звичайних продуктах міститься безліч корисних вітамінів і мінералів, які допоможуть зберегти молодість і якісно підтримати організм. Дієтолог Олена Кіщенко розповіла у своєму блозі, які продукти потрібно обов'язково включити в раціон.
Як зазначила дієтолог, у меню потрібно обов'язково включити темний шоколад, бобові, рибу, овочі та зелень. Вона перерахувала, які продукти відповідають за збереження молодості шкіри та всього організму.
Ягоди, боби, темний шоколад – у них високий вміст протеїнів, мало жирів, багато мінералів.
Риба, овочі, горіхи, часник, цілозернові – полісульфіди впливають на розширення судин.
Авокадо – в ньому багато мононасичених жирів, вітамінів, антиоксидантів.
Овочі, фрукти, зелень – містяться поліфеноли, фолієва кислота, каротиноїди, вітамін С.
Червоний виноград – в ньому багато ресвератролу, який чудово допомагає в профілактиці атеросклерозу і діабету 2 типу.
Кави – знижує ризик депресії та серцево-судинних захворювань.
Зелений чай – Знижує ризик розвитку раку грудей, простати і яєчників.
Риба – знижує ризик розвитку депресії, має протизапальні, антиоксидантні якості, покращує роботу нирок, прекрасно справляється з профілактикою атеросклерозу та артеріальної гіпертензії.
Оливкова олія – дає профілактику серцево-судинних захворювань, ожиріння, метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу, гіпертонічної хвороби, покращує функції ендотелію судин.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукти, які не можна їсти сирими.
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Автор: Анна Шиканова