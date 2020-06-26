Ці продукти допоможуть зберегти молодість: включіть їх у раціон

Продукти, які допоможуть зберегти молодість ( Фото: freepik)

Експерт дала поради про те, що обов'язково потрібно включити в раціон для омолодження

У звичайних продуктах міститься безліч корисних вітамінів і мінералів, які допоможуть зберегти молодість і якісно підтримати організм. Дієтолог Олена Кіщенко розповіла у своєму блозі, які продукти потрібно обов'язково включити в раціон.

Як зазначила дієтолог, у меню потрібно обов'язково включити темний шоколад, бобові, рибу, овочі та зелень. Вона перерахувала, які продукти відповідають за збереження молодості шкіри та всього організму.

Ягоди, боби, темний шоколад – у них високий вміст протеїнів, мало жирів, багато мінералів.

Риба, овочі, горіхи, часник, цілозернові – полісульфіди впливають на розширення судин.

Авокадо – в ньому багато мононасичених жирів, вітамінів, антиоксидантів.

Овочі, фрукти, зелень – містяться поліфеноли, фолієва кислота, каротиноїди, вітамін С.

Червоний виноград – в ньому багато ресвератролу, який чудово допомагає в профілактиці атеросклерозу і діабету 2 типу.

Кави – знижує ризик депресії та серцево-судинних захворювань.

Зелений чай – Знижує ризик розвитку раку грудей, простати і яєчників.

Риба – знижує ризик розвитку депресії, має протизапальні, антиоксидантні якості, покращує роботу нирок, прекрасно справляється з профілактикою атеросклерозу та артеріальної гіпертензії.

Оливкова олія – дає профілактику серцево-судинних захворювань, ожиріння, метаболічного синдрому, цукрового діабету 2 типу, гіпертонічної хвороби, покращує функції ендотелію судин.

Також дієтолог дала кілька ефективних порад:

Обмежуйте кількість червоного м'яса. Червоне м'ясо – ризик розвитку раку ободової та прямої кишки. Людям, які люблять червоне м'ясо, краще вживати до 500 г на тиждень.

Обмежуйте калорійність. Це можуть бути розвантажувальні дні, поліпшення якості харчування, зниження кількості білка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукти, які не можна їсти сирими.

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Автор: Анна Шиканова