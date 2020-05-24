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Ці продукти потрібні усім після 40 років: що повинно бути в раціоні

Lite » Стиль життя 24.05.2020 - 18:40
Ці продукти потрібні усім після 40 років: що повинно бути в раціоні
Правильний раціон харчування (Фото: pixabay.com)

Фахівці розповіли, які продукти потрібно обов'язково включити в раціон після 40 років

Правильне харчування важливо в будь-якому віці для того, щоб організм міг нормально функціонувати та мав імунітет проти різних запалень і вірусів. Для кожного віку є продукти, які обов'язково повинні бути в раціоні.

Фахівці відзначають, що після 40 років метаболізм людини сповільнюється і є речовини, які організм самостійно не виробляє. Заповнити їх нестачу можна з допомогою певних продуктів, які містять велику кількість Омега-3 жирних кислот.

Ці кислоти підтримують роботу мозку, активність, захищають від серцево-судинних захворювань, зміцнюють кістково-м'язову систему, покращують шкіру, зір, заспокоюють подразнення шлунка і мають потужну протизапальну дію.

Риба. Для того, щоб наситити організм людини достатньою кількістю Омега-3 жирних кислот, рибу потрібно їсти 2-3 рази в тиждень. Добова доза жирних кислот повинна становити не менше 170-200 грам.

Лляне масло. У ньому міститься клітковина, омега-3, лігніни. У лляному насінні міститься велика кількість вітамінів групи B, вітамін Е, йод, кальцій, цинк, залізо, каротин, магній, фосфор. Таке масло відмінно захищає також від різних пухлин.

Морські водорості. Вони містять велику кількість білка та амінокислот, приблизно стільки ж, скільки в яловичині. Клітковина допомагає здоровому травленню і зберігає відчуття ситості надовго. Водорості багаті вітаміном А, 12, фолатами, а також Омега-3.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти слід виключити з раціону тим, хто досяг 40 років.

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Автор: Маруся Щаслива

Теги Новини України продуктыздоровое питаниездоровая еда
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