ВООЗ дала рекомендації по вакцині AstraZeneca

За її словами, позиція Комісії європейських медичних агентств по спостереженню й оцінці ризиків полягає у тому, що користь вакцини продовжує перевищувати ризики.

"Вакцина може продовжувати використовуватися, поки йде розслідування причин виникнення тромбозу. У нас також є місцевий Консультативний комітет ВООЗ з безпеки вакцин, який розглядає безпеку всіх вакцин. Вони вивчають цей сигнал", - заявила Харріс.

Представник ВООЗ відзначила, що комітет зараз оцінює повідомлення про AstraZeneca.

"Як тільки у нас буде повне розуміння рішення комітету, ми вам повідомимо", - додала Харріс.

Вона зазначила, що причина і наслідок появи випадків тромбозу зараз ретельно вивчається, тому що поки незрозуміло, очікувалася подібна реакція організму, і як вона пов'язана саме з цією вакциною.