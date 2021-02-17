RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Продовжує поширюватися. Мутації COVID виявили ще в 16 країнах

Автор: Ігор Литвиненко

У світі продовжують виявляти мутації коронавірусу. Британський, південноафриканський, бразильський і японський штами COVID за тиждень виявили ще в 16 країнах.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Так, британську мутацію COVID-19 виявили ще у 8 країнах. З початку пандемії даний різновид вірусу підтвердили вже в 94 країнах.

Штам коронавірусу з ПАР підтвердили в двох країнах, найбільше - у 46. Мутований COVID з Бразилії і Японії зафіксували ще в шести країнах. Всього така різновид вірусу виявлена вже в 21 країні.

Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що в Україні неможливо виявити мутації коронавірусу з-за відсутності обладнання.

Як повідомляли раніше у ВООЗ, для того, щоб перевірити наявність мутацій коронавіруса, зразки з України відправляють за кордон. Поки що позитивних результатів не було виявлено.

Також РБК-Україна писало, що Європейський союз запустить програму з вивчення мутацій COVID, щоб запустити вакцину другого покоління.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус
Читайте також
США не виключають, що поширення коронавірусу почалося з лабораторії, - ЗМІ
В Україні 4 286 нових випадків коронавірусу і більше 2 тисяч госпіталізацій
Прогноз погоди