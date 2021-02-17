Продовжує поширюватися. Мутації COVID виявили ще в 16 країнах

У світі продовжують виявляти мутації коронавірусу. Британський, південноафриканський, бразильський і японський штами COVID за тиждень виявили ще в 16 країнах.
Так, британську мутацію COVID-19 виявили ще у 8 країнах. З початку пандемії даний різновид вірусу підтвердили вже в 94 країнах.
Штам коронавірусу з ПАР підтвердили в двох країнах, найбільше - у 46. Мутований COVID з Бразилії і Японії зафіксували ще в шести країнах. Всього така різновид вірусу виявлена вже в 21 країні.
Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що в Україні неможливо виявити мутації коронавірусу з-за відсутності обладнання.
Як повідомляли раніше у ВООЗ, для того, щоб перевірити наявність мутацій коронавіруса, зразки з України відправляють за кордон. Поки що позитивних результатів не було виявлено.
Також РБК-Україна писало, що Європейський союз запустить програму з вивчення мутацій COVID, щоб запустити вакцину другого покоління.