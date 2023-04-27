Продажа леса через лицензированные Нацкомиссией по ценным бумагам биржи не дает развиваться предпринимателям, - эксперт

"Продажу всей древесины решили перевести на биржевые аукционы. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, которая находится под влиянием Офиса Президента, предоставила специальные лицензии Украинской энергетической бирже (УЭБ) и Украинской универсальной бирже (УУБ). Из открытых источников можно найти информацию, что руководство этих бирж тесно связано между собой и с главой НКЦБФР Русланом Магомедовым. Подтверждение тому есть даже то, что на телефонные звонки в УУБ и УЭБ отвечают одни и те же менеджеры. Одновременно утверждаются почти идентичные регламенты проведения биржевых торгов на древесину и цены на услуги биржи", - считает эксперт.

Кушнирук также анализирует ряд требований этих бирж для участия в аукционах по продаже древесины и заключает, что большинство из них могут быть схемами для злоупотреблений, препятствуя нормальной работе частных предприятий.

"Давайте посчитаем суммы, которые оседают на счету биржи. На сайте мы можем увидеть, что за месяц произошли продажи древесины на сумму 1 млрд. 830 млн. грн. Считаем 5% этой суммы - получается 91,5 млн гривен. Так как Биржа получает гарантийные взносы дважды (10%), то выходит более 180 миллионов гривен. Именно этой суммой пользуется биржа. И эти средства поступили только в течение 30 дней", - отмечает эксперт.

По его словам, еще одна из коррупционных схем кроется в комиссионных биржи за организацию аукционов. Средства от этого сбора являются оплатой работы биржи (1,2% от стоимости приобретенных на аукционе лотов).

"Например, если победитель покупает лот за 100 000 гривен, то 1 200 грн сразу платятся на счет биржи. И это всего за один лот в пределах одного аукциона. А таких лотов сотни только во время одного аукциона. Еще большие суммы биржа получает за лоты на аукционах, где покупают пиломатериалы. Там ставка в среднем 3,3% - 3,6%", - пишет Кушнирук.

Он заключает, что сотни миллионов гривен уходят на "поддержку" биржи. Комиссионные, которые она устанавливает, - ничем не обоснованы. Ведь нет ни расчетов таких процентов, ни конкурентной среды, где бы несколько бирж могли тягаться за клиентов. Все лесные филиалы и предприятия, покупающие древесину, загнали под одну биржевую крышу.