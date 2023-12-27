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Продавец-консультант стал "участковым" во время оккупации Харьковской области и получил подозрение

Фото: оккупанты сделали "милиционера" из продавца-консультанта (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Во время оккупации Чугуевского района один из местных жителей, который до этого работал продавцом-консультантом, перешел на сторону Российской Федерации и стал "участковым". В настоящее время ему сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления ГУ Национальной полиции Украины в Харьковской области Сергея Болвинова.

По данным правоохранителей, 28-летний продавец стал "участковым" во время оккупации Чугуевского района.

"Житель с. Волчанские хутора пошел работать к оккупантам после того, как российские войска захватили город Волчанск. Местный решил помогать захватчикам и вступил с ними в преступный сговор", - сообщил Болвинов.

На момент вторжения он уже нигде не работал и пойти в незаконно созданный оккупантами "Волчанский райотдел внутренних дел" согласился добровольно.

Правоохранители узнали, что с начала июля прошлого года и до самой деоккупации он работал в этом так называемом "правоохранительном органе" и выполнял все указания представителей страны-террористки.

"Мы собрали достаточно доказательств преступления так называемого "участкового", сейчас он скрывается. Но ему уже сообщили о подозрении в коллаборационистской деятельности заочно, - сообщил начальник следственного управления ГУ.

СБУ охотится на предателей Украины

Недавно сообщалось, что вражеский агент, работавший на российское Главное разведывательное управление (ГРУ), получил 15 лет тюрьмы. Он шпионил по технике ВСУ через скрытый видеорегистратор.

Также командира боевой машины РФ, который пытал и имитировал казнь гражданских жителей в Киевской области, приговорили к 10 годам заключения.

Кроме того, еще двум коллаборантам из Харьковской области был приговор. Их осудили за помощь россиянам в хищении сограждан во время оккупационного периода.

Напомним, украинцы могут помочь Службе безопасности и с помощью чат-бота "єВорог" направить СБУ информацию о действиях коллаборантов.

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