Продавать сильнодействующее обезболивающее в Украине начали по-новому: что изменилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Что такое "Налфубин" и чем эти лекарства опасны

Украинцам рассказали, что лекарства с МНН "Налбуфин" - это сильнодействующие опиоидные обезболивающие:

которые могут вызывать зависимость ;

; применение которых требует соблюдения особых рекомендаций.

"Налбуфин не контролируется как опиат во многих странах из-за особых фармакологических свойств и относительно низкого потенциала к зависимости по сравнению с классическими опиоидами", - объяснили в Минздраве.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не вносила налбуфин в Списки контроля Единой конвенции ООН по наркотическим средствам 1961 года - после оценки рисков и преимуществ (поскольку потенциал злоупотребления не оправдывает дополнительных ограничений).

В то же время в некоторых странах действуют свои ограничения на налбуфин - все зависит от того, как там контролируют оборот опиоидных препаратов.

Как теперь получить препараты: ограничения и исключения

После того как Минздрав усилил контроль за отпуском налбуфина, изменения коснулись лекарственных средств, которые классифицируются по коду АТС N02AF:

налбуфин;

буторфанол;

диналбуфин себакат.

Отныне эти препараты можно получить исключительно по электронному рецепту.

В Минздраве отметили, что исключения предусмотрены только для аптек, которые работают там, где нет технической возможности выписывать электронные рецепты:

в прифронтовых районах;

в зонах активных боевых действий.

В таких случаях аптеки смогут отпускать налбуфин по бумажному рецепту:

до завершения военного положения;

еще в течение трех месяцев после его завершения.

"В то же время они обязаны хранить эти рецепты в течение трех лет", - подчеркнули в Минздраве.

Уточняется, что соблюдение норм рецептурного отпуска будет осуществлять Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) - именно она будет проводить проверки аптек.

Зачем в Украине ввели такие изменения

Согласно данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), в течение 2023 года было выписано 2 595 электронных рецептов на налбуфин. Из них погашен - только 341.

В 2024 году этот показатель вырос до 4 987 электронных рецептов, из которых погашено было 794.

В то же время был зафиксирован значительный рост:

производства препарата;

реализации препарата.

"По данным Гослекслужбы только в 2024 году произведено на 43,4% больше упаковок, чем в 2021-м, а объем продаж (в упаковках препарата) вырос в 2024 году на 37,1% по сравнению с 2021 годом", - рассказали в Минздраве.

Сообщается, что в начале 2025 года Гослекслужба (по поручению министра здравоохранения Виктора Ляшко) провела проверку обращения налбуфина в аптечной сети.

Результаты мониторинга показали наличие системной проблемы - во многих случаях аптеки не могли предоставить бумажные рецепты, по которым отпускали препарат.

"Это свидетельствует о риске безрецептурной продажи налбуфина, что является нарушением законодательства", - отметили в Минздраве.

Следовательно, введение обязательного электронного рецепта для налбуфина - считается необходимым шагом к прозрачному контролю оборота препаратов, которые имеют риск злоупотребления.

"Электронная система уже доказала свою эффективность в контроле за оборотом наркотических и психотропных лекарственных средств", - подытожили в Минздраве.