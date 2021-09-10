Продавали довідки про вакцинацію і ПЛР-тести. У Києві викрили шахрайську схему

За даними слідства, чоловік налагодив "схему" в змові з туристичною фірмою.

Так, фірма пропонувала клієнтам, "як додаткову послугу", під час оформлення документів для виїзду за кордон, вже готові ПЛР-тести від нібито українських лабораторій.

Окрім цього вони також виготовляли фальшиві медичні картки про проведення вакцинації від коронавірусу.

Відомо, що підроблені довідки виготовлялися впродовж доби після надходження замовлення. Їхня вартість становила від 450 до 850 грн "залежно від рівня".

Зокрема, з QR-кодом та бланками певних установ коштували дорожче.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання фігуранта та місцем виготовлення підробок, під час яких вилучили:

фальшиві довідки про результати ПЛР-тестів,

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності,

готові бланки та шаблони для виготовлення фальсифікованих довідок та медичних карток,

16 банківських карток,

незареєстрований газовий пістолет.

Встановлено, що кількість фейкових довідок, які шахраї продали за травень-вересень 2021 року складала 30-50 штук на день, а кількість осіб, які скористалися їхніми "послугами" - понад 3 500.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам схеми.

Тривають слідчі дії, встановлюються всі особи, причетні до злочину, а також особи, які скористалися такими "послугами".

Фото: у Києві викрито шахраїв, які підробляли довідки про вакцинацію та ПЛР-тести (gp.gov.ua)