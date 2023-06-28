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Продавали автоматы и гранатометы. В Киевской области разоблачили торговцев оружием

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Киевская область, Среда 28 июня 2023 19:55
Продавали автоматы и гранатометы. В Киевской области разоблачили торговцев оружием Фото: в Киевской области разоблачили торговцев оружием (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Татьяна Степанова

В Бучанском районе Киевской области правоохранители задержали профессиональных торговцев оружием, которые занимались продажей автоматов, гранатометов и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрея Небитова.

Как сообщается, торговцев задержали в ходе спецоперации в Бучанском районе вместе с преступной прибылью, полученной после реализации оружия.

Оперативники уголовного розыска задокументировали факты продаж автомата "АК-74" и гранатомета РПГ иностранного производства.

В ходе обысков правоохранители изъяли автомат, пистолеты, два кумулятивных реактивных гранаты, более 2000 патронов, магазины к автоматам и девять килограммов наркотиков.

Отмечается, что фигуранту преступной схемы уже сообщили о подозрении. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Когда ты решил торговать смертью, то оружием, то ли наркотой, знай, что рано или поздно за тобой придут те, кто "охотится" на преступников. Будет где-то неприятно, даже страшно, но четко, как пишет уголовный процессуальный кодекс Украины, а он суров и справедлив!", - подчеркнул Небитов.

Торговля оружием в Украине

Напомним, ранее харьковские оперативники задержали торговца оружием. Во время проведения санкционированных обысков у мужчины изъяли склад оружия и взрывоопасных предметов, включая автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды.

В Запорожье СБУ задержала торговца оружием, пытавшимся нелегально сбыть партию взрывчатых веществ. Кроме того, правоохранители обнаружили его схрон со взрывчатками.

Также Служба безопасности Украины задержала жителей Киева, занимавшихся нелегальной торговлей оружием. Они пытались продать более десяти автоматов АК-74.

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