Проговорився на зйомках фільму. У США помер мільярдер, засуджений за вбивство 20-річної давності

"Дарст помер сьогодні рано вранці, перебуваючи під вартою департаменту виконання покарань Каліфорнії. Ми розуміємо, що його смерть настала з природних причин, пов'язаних з цілою низкою медичних проблем, про які ми неодноразово повідомляли в суді за останні пару років", - заявив адвокат засудженого Чіп Льюїс.

Причиною смерті Дарста стала зупинка серця. Він помер у лікарні загального профілю Сан-Хоакін, куди його доставили з в'язниці на обстеження.