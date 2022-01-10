Проговорився на зйомках фільму. У США помер мільярдер, засуджений за вбивство 20-річної давності

Американський мультимільйонер Роберт Дарст помер у віці 78 років у лікарні міста Стоктон (штат Каліфорнія). У жовтні 2021 року його засудили до довічного ув'язнення за вбивство 20-річної давності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Дарст помер сьогодні рано вранці, перебуваючи під вартою департаменту виконання покарань Каліфорнії. Ми розуміємо, що його смерть настала з природних причин, пов'язаних з цілою низкою медичних проблем, про які ми неодноразово повідомляли в суді за останні пару років", - заявив адвокат засудженого Чіп Льюїс.
Причиною смерті Дарста стала зупинка серця. Він помер у лікарні загального профілю Сан-Хоакін, куди його доставили з в'язниці на обстеження.
Раніше ми писали, що за вбивство 20-річної давності в США засудять до довічного 78-річного мільярдера.