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Проговорився на зйомках фільму. У США помер мільярдер, засуджений за вбивство 20-річної давності

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США, Понеділок 10 січня 2022 23:46
Проговорився на зйомках фільму. У США помер мільярдер, засуджений за вбивство 20-річної давності Фото: мільярдер і магнат Роберт Дарст (twitter.com/thehill)
Автор: Анна Полисученко

Американський мультимільйонер Роберт Дарст помер у віці 78 років у лікарні міста Стоктон (штат Каліфорнія). У жовтні 2021 року його засудили до довічного ув'язнення за вбивство 20-річної давності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Дарст помер сьогодні рано вранці, перебуваючи під вартою департаменту виконання покарань Каліфорнії. Ми розуміємо, що його смерть настала з природних причин, пов'язаних з цілою низкою медичних проблем, про які ми неодноразово повідомляли в суді за останні пару років", - заявив адвокат засудженого Чіп Льюїс.

Причиною смерті Дарста стала зупинка серця. Він помер у лікарні загального профілю Сан-Хоакін, куди його доставили з в'язниці на обстеження.

У 2015 році під час зйомок документального серіалу про себе під назвою "Прокляття: життя і смерті Роберта Дарста" він випадково зізнався у вбивстві його подруги Сюзан Берман в 2000 році.

У березні 2015 року Дарста заарештували. Довгий час він розповідав, що не знає, хто вбив Сюзан Берман.

Мільярдера визнали винним у вбивстві і засудили до довічного ув'язнення.

Раніше ми писали, що за вбивство 20-річної давності в США засудять до довічного 78-річного мільярдера.

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