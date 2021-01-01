ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Проблеми з вакцинацією в США виникли через логістику, - NYT

США, П'ятниця 01 січня 2021 04:00
Проблеми з вакцинацією в США виникли через логістику, - NYT
Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою. Так, у Флориді медики використовували менше чверті доступних доз.

Про це повідомляє The New York Times.

У Пуерто-Рико поставки зірвалися через від'їзд співробітників на Різдво. А в Каліфорнії лікарі стурбовані загальною нестачею препарату.

Спочатку влада збиралася прищепити до кінця 2020 року 20 млн американців. Однак за інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, до цього дня щеплення зробили лише 2,8 млн осіб.

Водночас менш ніж за два тижні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія оголосили про другий підтверджений раз в країні нового штаму коронавірусу. Це є переконливим свідченням того, що інфекція широко поширюється в США.

Раніше повідомлялося, що Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати Америкивакцина от коронавируса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся