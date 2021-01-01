Проблеми з вакцинацією в США виникли через логістику, - NYT

Фото: вакцина (РБК-Україна)

Кампанія з вакцинації від коронавірусу в США відстає від графіка через проблеми з логістикою. Так, у Флориді медики використовували менше чверті доступних доз.

Про це повідомляє The New York Times.



У Пуерто-Рико поставки зірвалися через від'їзд співробітників на Різдво. А в Каліфорнії лікарі стурбовані загальною нестачею препарату.



Спочатку влада збиралася прищепити до кінця 2020 року 20 млн американців. Однак за інформацією Центрів з контролю і профілактики захворювань, до цього дня щеплення зробили лише 2,8 млн осіб.

Водночас менш ніж за два тижні з початку кампанії з вакцинації від коронавірусу в Ізраїлі вже вакцинували понад 7% населення.

Нагадаємо, в американському штаті Каліфорнія оголосили про другий підтверджений раз в країні нового штаму коронавірусу. Це є переконливим свідченням того, що інфекція широко поширюється в США.

Раніше повідомлялося, що Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів і медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини Moderna. Її можна використовувати людям від 18 років.