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Проблеми з вакцинами в ЄС: Johnson & Johnson вдвічі скоротив поставки

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Брюссель, Вівторок 18 травня 2021 09:35
Проблеми з вакцинами в ЄС: Johnson & Johnson вдвічі скоротив поставки Фото: американська компанія вдвічі скоротить поставки вакцини в ЄС на цьому тижні (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Американська компанія Johnson & Johnson вдвічі скоротила очікувані поставки вакцини від COVID - 19 до Європейського Союзу на цьому тижні. Згідно з контрактом компанія в другому кварталі повинна була поставити в ЄС 55 млн доз своєї вакцини, але поки поставлено менше 5 млн доз.

Про це повідомляє Reuters.

За словами офіційного представника ЄС, на додаток до початкових затримок J&J "скорочує поставки на цьому тижні наполовину". Представник Євросоюзу, який брав участь у переговорах, додав, що поки неясно, скільки доз вакцини буде доставлено на тижні.

"Ми розуміємо, що існує лише обмежене тимчасове скорочення поставок, яке, як очікується, буде компенсовано на більш пізньому етапі", - заявив представник ЄС.

Представник J&J відмовився коментувати затримку на цьому тижні, але зазначив, що компанія все ще прагне досягти своєї спільної мети доставки 200 мільйонів доз до ЄС цього року.

"Ми очікуємо, що наші поставки з часом збільшаться, оскільки протягом року виробничі підприємства будуть повністю задіяні. Ми цілодобово працюємо над розвитком і активізацією наших виробничих потужностей для постачання нашої вакцини COVID-19 по всьому світу", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Німеччині можуть обмежити використання вакцини Johnson & Johnson.

Також повідомлялося, що близько 70 млн доз вакцини Johnson & Johnson можуть бути бракованими.

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