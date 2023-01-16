Проблеме финансового дисбаланса энергорынка необходимо уделить особое внимание, - экс-министр

"По моему мнению, есть еще одна причина, которая тоже может повлиять на сроки ограничения потребителей. Мне кажется, что наш рынок электроэнергии достаточно финансово несбалансирован. Он не был сбалансирован и до начала полномасштабной агрессии, а сегодня, мне кажется, он вообще финансово не балансируется", - сказал он.

Продан отметил, что на рынке недостаточно средств, чтобы энергетические компании могли нормально работать.

Он добавил, что из-за того, что уменьшилось поступление средств энергокомпаниям и увеличилось количество долгов, этому вопросу необходимо уделить особое внимание.

Продан подчеркнул, что сейчас даже не поврежденное оборудование быстро изнашивается из-за работы в тяжелейших условиях. Поэтому энергетики сейчас не только ремонтируют поврежденное оккупантами оборудование, но и чинят оборудование, которое выходит из строя из-за неправильной эксплуатации.

Напомним, Украинская ассоциация бизнеса и торговли (UBTA) отмечает, что для скорейшего восстановления поврежденной в результате российских обстрелов энергетической инфраструктуры необходимо обеспечить ликвидность энергорынка.

Также советник премьер-министра и руководитель "Центра экономического восстановления" Кирилл Криволап считает, что энергетическим компаниям необходима ликвидность и нормальное функционирование энергорынка, чтобы они могли построить новую и современную энергосистему.