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Проблема керівництва: у МОЗ підвели підсумки візиту у Львівську область

Новини » Коронавірус     22.06.2020 - 20:13
Проблема керівництва: у МОЗ підвели підсумки візиту у Львівську область
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Чиновникам загрожує звільнення, а кількість тестувань можуть збільшити

У Міністерстві охорони здоров'я підбили підсумки візиту у Львівську область, де спостерігається сплеск заражень на коронавірус. Відповідальним чиновникам загрожує звільнення.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація в регіоні потребує ухвалення "низки термінових і зважених рішень".

"Зокрема, будуть здійснені певні кадрові зміни, поставлено завдання збільшити кількість тестувань на коронавірус і буде змінено фінансування COVID-пакета", - сказав він.

Він додав, що ситуація з коронавірусом, яка склалася у Львівській області - проблема керівництва департаменту охорони здоров'я.

“Я бачу проблему керівництва. Я бачу проблему контролю лікарських засобів. Якщо на цьому тижні я не побачу конкретних зрушень, то не виключаю, що буду ставити питання про заміну керівництва департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна. Будь ласка, робіть висновки", - заявив глава Мінохоронздоров'я.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 681 новий випадок коронавірусу, з яких 200 - у Львівській області.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Степанов відправився з перевіркою у Львівську область у зв'язку з ростом захворювань на коронавірус.

Зазначимо, Львівська область в останні дні лідирує за кількістю нових випадків, які виявляють щодоби. Область вже на третьому місці серед регіонів України з 3980 хворими, поступаючись лише Чернівецькій області та Києву.

Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, причиною спалаху коронавірусу у Львівській області стало усунення черги громадян, які очікують на результат тестування.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Львовская областькарантинКоронавірус
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