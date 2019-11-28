У Києві утворились численні пробки

Пробки у Києві утворились на дорогах у четвер, 28 листопада. Такі дані у Google Maps.

Правий берег

Пробки зафіксовані на Голосіївському проспекті, зокрема біля станцій метро "Васильківська", "Голосіївська", "Деміївська", на вулиці Нова, проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, біля станції метро "Палац Україна". Ускладнений рух транспорту на Наддніпрянському шосе та Набережному шосе.

Фото: пробки на правому березі Києві (скріншот Google Maps)

Центр

Пробки утворились на бульварі Лесі Українки, біля станції метро "Кловська", частково на бульварі Тараса Шевченка, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Інститустська, біля станції метро "Золоті ворота", Повітрофлтському проспекті.

Фото: пробки в центрі Києва (скріншот Google Maps)

Лівий берег

Ускладнений рух транспорту на проспекті Миколи Бажана, проспекті Соборності, Дарницькому шосе, біля станції метро "Лісова", "Бориспільська", "Осокорки", "Позняки", "Лівобережна". Також пробки на мосту Метро, Дарницькому мосту та Південному мосту.

Фото: пробки на лівому березі Києві (скріншот Google Maps)

Нагадаємо, у Києві обмежать рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Крім того, під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі Києва обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.