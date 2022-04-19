"Закликаю Росію припинити війну". У ВООЗ заявили про загибель 73 медиків в Україні

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус поділився наслідками ударів військ РФ по медичних закладах в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter гендиректора.
Гебреїсус від імені організації "безумовно засудив" зростання кількості атак на заклади охорони здоров'я України. Він вимагає від РФ зупинити цілеспрямовані атаки.
"На сьогодні ВООЗ підтвердила 147 нападів, зокрема загинули 73 особи та 53 отримали поранення. Війна не стане вирішенням. Ще раз закликаю Росію припинити війну", – написав очільник ВООЗ.
До слова, Євросоюз зібрався покрити левову частину витрат на відновлення України.
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