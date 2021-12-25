Закликаю не допустити "метастаз" конфлікту: Папа Римський про ситуацію навколо України

Папа Римський Франциск закликав не допустити, аби в Україні поширювалися "метастази" конфлікту. З такою заявою він виступив сьогодні під час своєї різдвяної промови Urbi et orbi ("До міста і до світу").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vatican News.

Папа Римський висловив надію, що для виконання цієї мети сторонам вдасться налагодити контакти.

"Нехай світло і підтримка допоможуть налагодити контакти, діалог. Нехай вони допоможуть не допустити, щоб в Україні розвинулися метастази конфлікту, що став гангренозним", - сказав він.

Понтифік також зазначив, що віруючі чекають від нього допомоги для вирішення конфліктів по всьому світу та висловив сподівання, що в Україні не буде нового конфлікту.