"Ознак самогубства не бачу": Кулеба оцінив готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО

Росія продовжить провокації стосовно країн - членів НАТО . Але буде уникати повномасштабного зіткнення через те, що не має жодних шансів у протистоянні з Альянсом.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю виданню Liga.net .

На думку міністра, Росія, безумовно, готова до збройної ескалації, зокрема, в Чорному морі.

"Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. До повномасштабного зіткнення з НАТО вони не готові за жодних обставин", - сказав він.

Кулеба вважає, що росіяни "будуть щипати, провокувати".

"Однак вони розуміють, що у протистоянні з Альянсом загалом вони не мають шансів на успіх", - сказав міністр.