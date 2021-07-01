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"Ознак самогубства не бачу": Кулеба оцінив готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО

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Україна, Четвер 01 липня 2021 10:43
"Ознак самогубства не бачу": Кулеба оцінив готовність РФ до повномасштабного зіткнення з НАТО Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія продовжить провокації стосовно країн - членів НАТО. Але буде уникати повномасштабного зіткнення через те, що не має жодних шансів у протистоянні з Альянсом.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю виданню Liga.net.

На думку міністра, Росія, безумовно, готова до збройної ескалації, зокрема, в Чорному морі.

"Але ознак самогубства, суїцидального синдрому я в Росії не бачу. До повномасштабного зіткнення з НАТО вони не готові за жодних обставин", - сказав він.

Кулеба вважає, що росіяни "будуть щипати, провокувати".

"Однак вони розуміють, що у протистоянні з Альянсом загалом вони не мають шансів на успіх", - сказав міністр.

Нагадаємо, Росія заявила, що її кораблі нібито зробили попереджувальні постріли по британському есмінцю Defender.

Водночас британський прем'єр Борис Джонсон назвав прохід есмінця біля Криму законним оскільки Сполучене Королівство не визнає окупацію Кримського півострова.

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