"Пришли на работу, чтобы помогать". В клинике Киева рассказали об убитых россиянами сотрудниках

Что известно о погибших работниках ADONIS

"Эта трагедия 08.07.2024 в нашей клинике ADONIS на Левобережной унесла жизни пятерых наших коллег", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что все они "пришли на работу, чтобы помогать другим".

Подчеркивается, что все сотрудники компании молятся за кассира Наталью Моляр, которая "находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии".

"Мы глубоко сочувствуем родственникам и близким всех погибших и пострадавших. Пусть их души обретут покой, а память о них останется навсегда в наших сердцах", - добавили в ADONIS.

Убитые россиянами сотрудники клиники (фото: facebook.com/adoniskiev)

Виктория Анатольевна Бондаренко

Виктория была старшим кассиром и матерью двоих детей.

Ее сын и муж сейчас воюют за нашу страну.

"Она была профессиональным сотрудником и всегда улыбающимся человеком, готовым помочь... Виктория всегда приносила радость и позитив в работу", - рассказали в клинике.

Виктория Бондаренко (фото: facebook.com/adoniskiev)

Светлана Ивановна Поплавская

Светлана была врачом, акушером-гинекологом, матерью троих детей.

"Пациенты и коллеги вспоминают ее, как светлого, доброго и заботливого врача, профессионально и внимательно наблюдавшего за беременными. Светлана была предана своей профессии и семье, ее теплая улыбка всегда дарила надежду и поддержку", - отмечается в сообщении компании.

Светлана Поплавская (фото: facebook.com/adoniskiev)

Татьяна Васильевна Шарова

Татьяна была старшей медсестрой и матерью.

В 2014 году она вместе с семьей убегала от войны из Донецка. Ее сын был в плену.

"Ее сила и решительность были примером для нас всех. Недавно она женила своего сына, и мы все радовались за нее. Татьяна была не только профессионалом своего дела, но и хорошим другом, ее сострадание и поддержка были незаменимы для каждого из нас", - рассказали в клинике.

Татьяна Шарова (фото: facebook.com/adoniskiev)

Виктор Леонидович Брагуца

Виктор был врачом УЗИ диагностики и отцом двух девочек.

"Душа нашего филиала. Без отца остались две дочери. Он всегда был положительным, постоянно шутил, подбадривал и помогал коллегам. Его энергия и доброжелательность всегда будут с нами. Он был настоящим профессионалом и человеком с большим сердцем, его веселый дух всегда поднимал настроение в коллективе", - отмечается в сообщении.

Виктор Брагуца (фото: facebook.com/adoniskiev)

Оксана Васильевна Корж

Оксана была сестрой-хозяйкой и матерью двоих детей.

Ее младший сын в этом году окончил школу, а старшая дочь недавно родила двойню.

"Оксана была нашим мощным "двигателем", которая могла за несколько минут реализовать невозможное. Она была прекрасным человеком, который всегда дарил радость и поддержку. Ее забота и внимание к мелочам создавали атмосферу уюта и гармонии. Ее преданность семье и работе была безграничной, и мы все чувствовали ее любовь и поддержку каждый день", - рассказали в клинике.

Оксана Корж (фото: facebook.com/adoniskiev)

Пост клиники (скриншот: facebook.com/adoniskiev)