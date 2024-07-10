"Пришли на работу, чтобы помогать". В клинике Киева рассказали об убитых россиянами сотрудниках

В результате российского обстрела Киева 8 июля пострадала клиника сети ADONIS возле станции метро "Левобережная" в Днепровском районе столицы. Погибли пять ее сотрудников.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения в Facebook рассказывает, что известно об этих людях.
"Эта трагедия 08.07.2024 в нашей клинике ADONIS на Левобережной унесла жизни пятерых наших коллег", - говорится в сообщении компании.
Отмечается, что все они "пришли на работу, чтобы помогать другим".
Подчеркивается, что все сотрудники компании молятся за кассира Наталью Моляр, которая "находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии".
"Мы глубоко сочувствуем родственникам и близким всех погибших и пострадавших. Пусть их души обретут покой, а память о них останется навсегда в наших сердцах", - добавили в ADONIS.
Убитые россиянами сотрудники клиники (фото: facebook.com/adoniskiev)
Виктория Анатольевна Бондаренко
Виктория была старшим кассиром и матерью двоих детей.
Ее сын и муж сейчас воюют за нашу страну.
"Она была профессиональным сотрудником и всегда улыбающимся человеком, готовым помочь... Виктория всегда приносила радость и позитив в работу", - рассказали в клинике.
Виктория Бондаренко (фото: facebook.com/adoniskiev)
Светлана Ивановна Поплавская
Светлана была врачом, акушером-гинекологом, матерью троих детей.
"Пациенты и коллеги вспоминают ее, как светлого, доброго и заботливого врача, профессионально и внимательно наблюдавшего за беременными. Светлана была предана своей профессии и семье, ее теплая улыбка всегда дарила надежду и поддержку", - отмечается в сообщении компании.
Светлана Поплавская (фото: facebook.com/adoniskiev)
Татьяна Васильевна Шарова
Татьяна была старшей медсестрой и матерью.
В 2014 году она вместе с семьей убегала от войны из Донецка. Ее сын был в плену.
"Ее сила и решительность были примером для нас всех. Недавно она женила своего сына, и мы все радовались за нее. Татьяна была не только профессионалом своего дела, но и хорошим другом, ее сострадание и поддержка были незаменимы для каждого из нас", - рассказали в клинике.
Татьяна Шарова (фото: facebook.com/adoniskiev)
Виктор Леонидович Брагуца
Виктор был врачом УЗИ диагностики и отцом двух девочек.
"Душа нашего филиала. Без отца остались две дочери. Он всегда был положительным, постоянно шутил, подбадривал и помогал коллегам. Его энергия и доброжелательность всегда будут с нами. Он был настоящим профессионалом и человеком с большим сердцем, его веселый дух всегда поднимал настроение в коллективе", - отмечается в сообщении.
Виктор Брагуца (фото: facebook.com/adoniskiev)
Оксана Васильевна Корж
Оксана была сестрой-хозяйкой и матерью двоих детей.
Ее младший сын в этом году окончил школу, а старшая дочь недавно родила двойню.
"Оксана была нашим мощным "двигателем", которая могла за несколько минут реализовать невозможное. Она была прекрасным человеком, который всегда дарил радость и поддержку. Ее забота и внимание к мелочам создавали атмосферу уюта и гармонии. Ее преданность семье и работе была безграничной, и мы все чувствовали ее любовь и поддержку каждый день", - рассказали в клинике.
Оксана Корж (фото: facebook.com/adoniskiev)
Пост клиники (скриншот: facebook.com/adoniskiev)
Напомним, утром понедельника, 8 июля 2024 года, российские оккупанты совершили очередной жестокий акт террора против Украины, нанеся масштабный ракетный удар по мирным городам.
Атака началась с обстрела Кривого Рога и Кропивницкого района.
Позже взрывы прогремели в Киеве и Киевской области, где сработала противовоздушная оборона.
В целом враг выпустил 38 ракет разных типов.
Одна из них попала в крупнейшую детскую больницу в Украине "Охматдет", в результате чего пострадали почти все корпуса столичного многопрофильного диагностично-лечебного учреждения.
Тогда же обломки попали и в здание на улице Раисы Окипной в Днепровском районе столицы, где находятся клиника сети ADONIS и медицинский центр матери и ребенка ISIDA. В то время там могли находиться около 30 человек.
Кроме того, российские ракеты повлекли за собой разрушение гражданских объектов и жилых домов.
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