Приехал спасать Украину - и погиб в Киеве: что известно о волонтере из США

В результате массированной российской атаки дронами и ракетами на Киев погиб 61-летний гражданин США Фред Гренди - волонтер и художник из Орегона, который приехал в Украину в конце мая, чтобы помогать после обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По словам его сестры, Грэнди был поражен изменением позиции США по поддержке Украины и решил действовать самостоятельно. Он приехал в Киев за несколько дней до своего дня рождения и волонтерил - убирал завалы после ударов РФ.
Его жизнь оборвалась в результате одного из самых масштабных обстрелов столицы. По данным украинских властей, американец умер от осколочных ранений.
Фред Гренди стал первым американским гражданским, который погиб в результате воздушного удара по Киеву. Он был художником - создавал деревянные вывески, декоративные цветы из металла, работал барменом, мастером и занимался благотворительностью. После продажи дома в Вирджинии осенью 2024 года путешествовал по Европе, а затем отправился в Украину.
"Он не мог стоять в стороне и молча смотреть, как Украина борется. Хотел быть там, где его помощь действительно нужна", - вспоминает его сестра.
Отметим, по данным ООН по состоянию на июнь 2025 года количество гражданских жертв в Украине превысило 13 300 человек. Реальные цифры могут быть значительно выше.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 17 июня Россия атаковала Киев ударными дронами. В результате падения "Шахедов" и обломков в столице зафиксированы разрушения в жилых домах, последствия зафиксированы на 12 локациях в шести районах города.
В Соломенском районе Киева в результате попадания баллистической ракеты серьезно пострадала многоэтажка - удар пробил конструкции с девятого по первый этаж. В результате атаки в этом доме погибли 23 человека. Поисково-спасательную операцию завершили лишь спустя более 39 часов.
К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники.
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