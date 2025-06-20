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Приехал спасать Украину - и погиб в Киеве: что известно о волонтере из США

Пятница 20 июня 2025 13:57
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Приехал спасать Украину - и погиб в Киеве: что известно о волонтере из США Фото: Волонтер из США Фред Гренди погиб в Киеве (threads.com_@spravdi.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В результате массированной российской атаки дронами и ракетами на Киев погиб 61-летний гражданин США Фред Гренди - волонтер и художник из Орегона, который приехал в Украину в конце мая, чтобы помогать после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По словам его сестры, Грэнди был поражен изменением позиции США по поддержке Украины и решил действовать самостоятельно. Он приехал в Киев за несколько дней до своего дня рождения и волонтерил - убирал завалы после ударов РФ.

Его жизнь оборвалась в результате одного из самых масштабных обстрелов столицы. По данным украинских властей, американец умер от осколочных ранений.

Фред Гренди стал первым американским гражданским, который погиб в результате воздушного удара по Киеву. Он был художником - создавал деревянные вывески, декоративные цветы из металла, работал барменом, мастером и занимался благотворительностью. После продажи дома в Вирджинии осенью 2024 года путешествовал по Европе, а затем отправился в Украину.

"Он не мог стоять в стороне и молча смотреть, как Украина борется. Хотел быть там, где его помощь действительно нужна", - вспоминает его сестра.

Отметим, по данным ООН по состоянию на июнь 2025 года количество гражданских жертв в Украине превысило 13 300 человек. Реальные цифры могут быть значительно выше.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на 17 июня Россия атаковала Киев ударными дронами. В результате падения "Шахедов" и обломков в столице зафиксированы разрушения в жилых домах, последствия зафиксированы на 12 локациях в шести районах города.

В Соломенском районе Киева в результате попадания баллистической ракеты серьезно пострадала многоэтажка - удар пробил конструкции с девятого по первый этаж. В результате атаки в этом доме погибли 23 человека. Поисково-спасательную операцию завершили лишь спустя более 39 часов.

К ликвидации последствий привлекли более 400 спасателей ГСЧС и более 200 единиц техники.

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