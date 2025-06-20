Приехал спасать Украину - и погиб в Киеве: что известно о волонтере из США

В результате массированной российской атаки дронами и ракетами на Киев погиб 61-летний гражданин США Фред Гренди - волонтер и художник из Орегона, который приехал в Украину в конце мая, чтобы помогать после обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

По словам его сестры, Грэнди был поражен изменением позиции США по поддержке Украины и решил действовать самостоятельно. Он приехал в Киев за несколько дней до своего дня рождения и волонтерил - убирал завалы после ударов РФ.

Его жизнь оборвалась в результате одного из самых масштабных обстрелов столицы. По данным украинских властей, американец умер от осколочных ранений.

Фред Гренди стал первым американским гражданским, который погиб в результате воздушного удара по Киеву. Он был художником - создавал деревянные вывески, декоративные цветы из металла, работал барменом, мастером и занимался благотворительностью. После продажи дома в Вирджинии осенью 2024 года путешествовал по Европе, а затем отправился в Украину.

"Он не мог стоять в стороне и молча смотреть, как Украина борется. Хотел быть там, где его помощь действительно нужна", - вспоминает его сестра.

Отметим, по данным ООН по состоянию на июнь 2025 года количество гражданских жертв в Украине превысило 13 300 человек. Реальные цифры могут быть значительно выше.