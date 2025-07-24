"Привоз" в огне, разрушенная многоэтажка и пострадавшие: все о последствиях атаки РФ на Одессу
Россия ночью массированно атаковала Одессу дронами. На утро 24 июля известно, что в городе горел рынок "Привоз", также частично разрушена многоэтажка, есть пострадавшие.
Все о последствиях вражеского обстрела Одессы - в материале РБК-Украина ниже.
Главное
- Из-за обстрела горел "Привоз", сейчас пожар ликвидирован.
- Повреждена 9-этажка, разрушены квартиры с пятого по восьмой этажи, есть угроза обвала.
- Предварительно, четверо пострадавших.
Разрушения в Одессе
По данным ГСЧС, в результате массированного обстрела беспилотниками в Одессе больше всего пострадала 9-этажка - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций, что затрудняет разбор завалов.
Фото: из-за атаки РФ в Одессе есть разрушение (ГСЧС)
"Из заблокированных квартир спасены 5 человек, эвакуированы 33 жителя", - сообщили в ГСЧС.
Кроме того, возгорание произошло в частном доме и на АЗС. Предварительно пострадали 3 человека.
На данный момент известно, что в результате обстрела Одессы четверо пострадавших.
Фото: в Одессе разрушение в зоне ЮНЕСКО (telegram Геннадия Труханова)
Как отметил глава ОГА Олег Кипер, вражеский беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара, входящего в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На рынке "Привоз" из-за вражеского удара сгорели два торговых павильона.
"Привоз" в огне
На утро 24 июля спасатели сообщили, что в Одессе горит рынок Привоз.
"Россия атаковала Одессу. Одним из объектов попаданий стал рынок "Привоз", - отметили в ГСЧС.
Фото: последствия удара по "Привозу" (ГСЧС)
Позже спасатели сообщили о ликвидации пожара двухэтажного здания и торговых павильонов на "Привозе".
Массированный удар по Одессе
Ночью руководитель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что РФ нанесла массированный удар по Одессе, были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожары.
По данным Кипера, было возгорание в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС, а также в центре Одессы поврежден памятник архитектуры, который находится под охраной ЮНЕСКО.
Ракетный удар в Черкассах
Кроме Одессы враг сегодня также ударил и по Черкассам. После четырех часов утра в части Украины была объявлена воздушная тревога, во время которой и был атакован город. По данным местных властей, в результате ракетного удара в Черкассах семеро пострадавших.