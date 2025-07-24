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"Привоз" в огне, разрушенная многоэтажка и пострадавшие: все о последствиях атаки РФ на Одессу

Четверг 24 июля 2025 09:07
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"Привоз" в огне, разрушенная многоэтажка и пострадавшие: все о последствиях атаки РФ на Одессу Иллюстративное фото: РФ массировано атаковала Одессу дронами (ГСЧС)
Автор: Ирина Гамерская

Россия ночью массированно атаковала Одессу дронами. На утро 24 июля известно, что в городе горел рынок "Привоз", также частично разрушена многоэтажка, есть пострадавшие.

Все о последствиях вражеского обстрела Одессы - в материале РБК-Украина ниже.

Главное

  • Из-за обстрела горел "Привоз", сейчас пожар ликвидирован.
  • Повреждена 9-этажка, разрушены квартиры с пятого по восьмой этажи, есть угроза обвала.
  • Предварительно, четверо пострадавших.

Разрушения в Одессе

По данным ГСЧС, в результате массированного обстрела беспилотниками в Одессе больше всего пострадала 9-этажка - разрушены квартиры с 5-го по 8-й этажи одного из подъездов. Есть угроза обвала конструкций, что затрудняет разбор завалов.

Фото: из-за атаки РФ в Одессе есть разрушение (ГСЧС)

"Из заблокированных квартир спасены 5 человек, эвакуированы 33 жителя", - сообщили в ГСЧС.

Кроме того, возгорание произошло в частном доме и на АЗС. Предварительно пострадали 3 человека.

На данный момент известно, что в результате обстрела Одессы четверо пострадавших.

Фото: в Одессе разрушение в зоне ЮНЕСКО (telegram Геннадия Труханова)

Как отметил глава ОГА Олег Кипер, вражеский беспилотник попал прямо посреди Приморского бульвара, входящего в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На рынке "Привоз" из-за вражеского удара сгорели два торговых павильона.

"Привоз" в огне

На утро 24 июля спасатели сообщили, что в Одессе горит рынок Привоз.

"Россия атаковала Одессу. Одним из объектов попаданий стал рынок "Привоз", - отметили в ГСЧС.

Фото: последствия удара по "Привозу" (ГСЧС)

Позже спасатели сообщили о ликвидации пожара двухэтажного здания и торговых павильонов на "Привозе".

Массированный удар по Одессе

Ночью руководитель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что РФ нанесла массированный удар по Одессе, были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожары.

По данным Кипера, было возгорание в жилой многоэтажке, кровли двухэтажного дома, торговых павильонов и АЗС, а также в центре Одессы поврежден памятник архитектуры, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Ракетный удар в Черкассах

Кроме Одессы враг сегодня также ударил и по Черкассам. После четырех часов утра в части Украины была объявлена воздушная тревога, во время которой и был атакован город. По данным местных властей, в результате ракетного удара в Черкассах семеро пострадавших.

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Одесса ГСЧС Война в Украине
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