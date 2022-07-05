Щоб притягти Росію до відповідальності за вкрадене зерно, треба слідувати міжнародному праву, - експерт

Україна наразі використовує всі необхідні правові механізми для того, щоб унеможливити продаж Росією вкраденої в Україні продукції, насамперед - зерна та металу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на юриста Марину Ставнійчук.

"Туреччина затримала судно, тому що Україна подала всі необхідні документи, які свідчать, що Росія вкрала це зерно в України. І таких документів буде більше", - запевнила вона.

Також вона підкреслила: щоб змусити Росію заплатити за скоєне, Україна має чітко слідувати міжнародному законодавству, навіть якщо країна-агресор відмовляється це робити.

"Для нас є серйозною проблемою, що Росія виходить з юрисдикцій Міжнародного кримінального суду та інших правових інститутів. Але ми маємо діяти чітким міжнародним шляхом, і дотримуватися своєї лінії. Нам необхідно ратифікувати Римський статут, якщо ми говоримо про міжнародну кримінальну відповідальність Росії", - резюмувала Ставнійчук.

Як відомо, Росія краде українську продукцію на державному рівні: наразі окупанти відновлюють функціонал Маріупольського порту, щоб мати можливість вивозити ще більше награбованого.

Зараз відомо про 3 тисячі тонн сталі, вивезеної в Ростов, загалом же у порту Маріуполя металопродукції, виробленої на заводах "Азовсталь" та ММКІ, на суму понад 100 мільйонів доларів.

Щодо зерна, то, за даними українського уряду, Росія викрала вже до півмільйона тисяч тонн зерна вартістю понад 100 млн доларів США, і практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять викрадену українську продукцію.

Компанія "Метінвест", своєю чергою, розіслала листи усім своїм міжнародним партнерам та компаніям-операторам портів і закликала не купувати вкрадений метал, а відразу повідомляти компанію.