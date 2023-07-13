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Присвоил участки на побережье Черного моря: в Одесской области задержали экс-депутата

Фото: СБУ задержала экс-депутата, который присвоил участки на побережье Черного моря (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата Затоковского поселкового совета, который организовал похищение 15 земельных участков на побережье Черного моря на общую сумму 15 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указано, что схема могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов.

Правоохранители установили, что бывший депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов по поводу передачи в частную собственность 15 земельных участков у морской акватории.

Для подделки документов он привлек местного инженера-землеустроителя.

Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным государственным регистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

В ходе обысков обнаружили поддельную документацию, печати и компьютерную технику, которую использовали для реализации преступной сделки.

Четырем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);
  • ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
  • ч. 4 ст. 190 (мошенничество);
  • ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путём).

Организатор схемы - бывший депутат - находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

К тому же, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной общины. Суд наложил арест на украденную землю и установил запрет на ее отчуждение.

Напомним, недавно в Одесской области задержали бизнесмена, который пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от налогов в особо крупном размере владельцу одесского строительного предприятия и четырем его подельникам.

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