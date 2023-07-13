Присвоил участки на побережье Черного моря: в Одесской области задержали экс-депутата

Указано, что схема могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов.

Правоохранители установили, что бывший депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов по поводу передачи в частную собственность 15 земельных участков у морской акватории.

Для подделки документов он привлек местного инженера-землеустроителя.

Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным государственным регистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

В ходе обысков обнаружили поддельную документацию, печати и компьютерную технику, которую использовали для реализации преступной сделки.

Четырем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

ч. 3 ст. 209 (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путём).

Организатор схемы - бывший депутат - находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

К тому же, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной общины. Суд наложил арест на украденную землю и установил запрет на ее отчуждение.