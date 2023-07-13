Присвоил участки на побережье Черного моря: в Одесской области задержали экс-депутата

Служба безопасности Украины задержала бывшего депутата Затоковского поселкового совета, который организовал похищение 15 земельных участков на побережье Черного моря на общую сумму 15 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Указано, что схема могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.
По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов.
Правоохранители установили, что бывший депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов по поводу передачи в частную собственность 15 земельных участков у морской акватории.
Для подделки документов он привлек местного инженера-землеустроителя.
Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным государственным регистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.
В ходе обысков обнаружили поддельную документацию, печати и компьютерную технику, которую использовали для реализации преступной сделки.
Четырем фигурантам сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса:
Организатор схемы - бывший депутат - находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.
К тому же, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориальной общины. Суд наложил арест на украденную землю и установил запрет на ее отчуждение.
Напомним, недавно в Одесской области задержали бизнесмена, который пытался подкупить сотрудников СБУ за 90 тысяч евро.
Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении в умышленном уклонении от налогов в особо крупном размере владельцу одесского строительного предприятия и четырем его подельникам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.