Щеплення другою дозою AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої, - МОЗ

Вакцинація від коронавіруса другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Про час та місце вакцинації кожного повідомлятимуть особисто за контактним номером, який залишали під час щеплення.

У МОЗ посилаються на результати досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet в березні цього року. Згідно з ними, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.

"Тому Оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації НТГЕІ збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, щеплення цією вакциною в Україні почали робити в кінці лютого. Тоді Україну прибула перша партія із 500 тисяч доз. Всю партію витратять на введення першої дози.

Першим вакцинували лікаря-реаніматолога Євгена Горенка, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Йому ввели препарат AstraZeneca 24 лютого. Відповідно, 12 тижнів з дня вакцинації спливає 19 травня.

Додаткових доз препарату цього виробника в Україну поки не надходило.