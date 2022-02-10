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Щеплення отримали 70% населення. В ЄС прогнозують спад хвилі "Омікрона"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Євросоюзі повністю вакциновані від коронавірусу 70% населення, а 45% отримали бустерні дози. Єврокомісія очікує спад хвилі поширення "Омікрону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комісара ЄС з охорони здоров'я Стеллу Кириакидес.

"В цей час 70% населення ЄС повністю вакциновані, а більше 45% отримали ревакцинацію. Це обнадійливі цифри, але нам потрібно продовжувати вакцинацію", - сказала Кіріакідес на пресконференції міністрів охорони здоров'я країн ЄС в Греноблі.

Вона висловила надію, що в наступні тижні хвиля заражень "Омікроном" в ЄС піде на спад. При цьому Кіріакідес заявила, що незважаючи на поліпшення ситуації з поширенням інфекції зараз рано послаблювати пильність і слід бути готовому до появи нових варіантів коронавірусу.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко виключив введення локдауну в Україні через "Омікрон". Він також додав, що як тільки рівень вакцинації в країні досягне 70%, то про карантини можна буде забути.

Відзначити, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом більше ніж 41 тисячі осіб. Найбільше нових випадків виявлено в Києві та Одеській області.

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