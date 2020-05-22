Щеплення на кір, краснуху і паротит: у першому кварталі рівень імунізації в Україні впав на 20%

Рівень щеплення на кір та краснуху в Україні впав на 20%. У Міністерстві охорони здоров’я вважають ситуацію критичною.

Про це повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у Міністерстві занепокоєні ситуацією з імунізацією в Україні.

"Ми отримали дані за перший квартал щодо показників родинної імунізації. І нас занепокоює та ситуація, яка відбувається в цілому по країні та в цілому по регіонам. Ми бачимо зниження показників родинної імунізації загалом на 5%. А те, що стосується ситуації щодо імунізації на кір, краснуху та паратит, вона є критичною. Зниження на 20%", - заявив Степанов.

За його словами, МОЗ звернеться до голів обласних державних адміністрацій з проханням активізувати процес щеплення.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я закликали уряди країн не припиняти програми вакцинації через пандемію коронавирусу.

У ВООЗ заявили, що в першу чергу необхідно продовжувати діючі програми по вакцинації дітей, зокрема, імунізації від кору.